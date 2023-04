Giusto un paio di giorni fa abbiamo riportato i primi dettagli relativi al tracking di Guardiani della Galassia 3 e all’incasso che, secondo gli analisti di Box Office Pro, il film di James Gunn dovrebbe generare nel primo fine settimana di permanenza nei cinema nordamericani. Si trattava di una cifra incoraggiante: una forbice compresa fra i 120 e i 155 milioni di dollari (e un box office americano complessivo che potrebbe spaziare fra i 288 e i 403) che, in via del tutto potenziale, potrebbe regalare al lungometraggio la migliore apertura di tutta la Trilogia.

Deadline e The Wrap però riportano dei dati meno ottimisti. Nelle loro proiezioni, il botteghino nordamericano del primo week-end dovrebbe regalare a Guardiani della Galassia 3 un incasso compreso fra i 125 e i 130 milioni, inferiore ai 146,5 raccolti, al tempo, dal Volume 2 (via The Numbers). Se il dato verrà confermato dai fatti, il primato di miglior esordio cinematografico del 2023 resterebbe per il momento in mano a Super Mario Bros: il film, il lungometraggio della Illumination e della Nintendo distribuito nei cinema dalla Universal. Ovviamente, e paradossalmente lo abbiamo verificato anche col recente caso di Super Mario che ha incassato nel lungo fine settimana pasquale quasi il doppio di quanto inizialmente stimato, tutto dipenderà da come verrà gestito nelle prossime settimane il marketing di Guardiani della Galassia 3.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è scritto e diretto da James Gunn ed è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, oltre a Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Il film è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Simon Hatt e Sara Smith sono i produttori esecutivi.

A seguire potete leggere la sinossi della pellicola:

In Guardiani della Galassia 3 dei Marvel Studios la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa troppo tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dall’eco del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per una pericolosa missione atta a salvare la vita di Rocket – una missione che se non verrà portata a termine con successo potrebbe segnare la fine dei Guardiani come li conosciamo.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà al cinema il 3 maggio. Trovate tutte le notizie su Guardiani della Galassia Vol. 3 nella nostra scheda.

FONTE: Deadline, The Wrap

