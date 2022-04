Nonostantesia rimasto in testa alla classifica giovedì 21 aprile, sono numerose le nuove uscite che si sono piazzate bene in top-ten, sebbene gli incassi siano più che dimezzati rispetto a una settimana fa, dopo il debutto del film di David Yates. Con altri 216 mila euro,sale a 4.7 milioni di euro e non dovrebbe faticare a vincere il secondo weekend.

Apre al secondo posto The Northman: il kolossal epico di Robert Eggers incassa 62 mila euro. Al terzo posto debutta invece Il sesso degli angeli, la nuova commedia di Leonardo Pieraccioni che incassa 53 mila euro ma che potrebbe risalire di una posizione nel corso del weekend.

Quarto posto per The Lost City, che debutta con 31 mila euro. Altra nuova uscita al sesto posto: Finale a sorpresa incassa 18 mila euro e sale a quasi 22 mila euro complessivi, mentre all’ottavo posto Hopper e il tempio perduto incassa 8400 euro.

INCASSI ITALIA 21 / 4 / 2022

ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE – € 216.501 / € 4.742.638 THE NORTHMAN – € 62.811 / € 62.811 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 53.885 / € 53.885 THE LOST CITY – € 31.049 / € 31.049 SONIC 2 – IL FILM – € 20.277 / € 2.768.055 FINALE A SORPRESA – € 18.983 / € 21.987 POWER OF ROME – € 13.745 / € 39.843 HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO – € 8.472 / € 8.472 MORBIUS – € 7.734 / € 2.890.330 GLI IDOLI DELLE DONNE – € 4.819 / € 245.445

Fonte: Cinetel