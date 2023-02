Incassi Itali: Ant-Man and the Wasp – Quantumania supera i due milioni sabato

Ant-Man and the Wasp: Quantumania continua la sua corsa al box-office italiano, mantenendosi in testa alla classifica sabato: il cinecomic dei Marvel Studios raccoglie altri 637 mila euro, salendo così sopra i due milioni di euro in quattro giorni.

Al secondo posto troviamo Tramite amicizia, che incassa 271 mila euro e sale a 876 mila euro complessivi, mentre chiude il podio Non così vicino, con 147 mila euro e 226 mila euro in tre giorni.

La classifica prosegue con Titanic 3D, che incassa 66 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro, e Tár, al quinto posto con 58 mila euro e 368 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA SABATO 18 FEBBRAIO 2023

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA – € 637.382/ € 2.072.847 TRAMITE AMICIZIA – € 271.618/ € 876.411 NON COSI’ VICINO (A MAN CALLED OTTO) – € 147.080/ € 226.759 GLI SPIRITI DELL’ISOLA (THE BANSHEES OF INISHERIN) – € 100.679/ € 1.577.865 TITANIC 25TH ANNIVERSARY – 3D – € 66.328/ € 1.329.811 TAR – € 58.539/ € 368.561 ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO (PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON) – € 47.014/ € 389.327 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE (MAGIC MIKE’S LAST DANCE) – € 42.573/ € 558.436 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – € 30.673/ € 2.002.793 BUSSANO ALLA PORTA (KNOCK AT THE CABIN) – € 28.322/ € 835.169

Fonte: Cinetel