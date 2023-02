Incassi Italia: Ant-Man and the Wasp: Quantumania vince il weekend e sale a 3 milioni in cinque giorni

È Ant-Man and the Wasp: Quantumania a guidare la classifica italiana nel weekend: il primo cinecomic dei Marvel Studios ha raccolto 2.4 miloni di euro in quattro giorni, che salgono a 3 milioni complessivi se si include il giorno d’uscita, mercoledì 15 febbraio. Il film ha contribuito a far crescere gli incassi complessivi del weekend, che ammontano a sei milioni di euro.

LEGGI – La recensione

I primi due episodi della saga uscirono entrambi in agosto: Ant-Man, nel 2015, debuttò con 2 milioni di euro nel suo primo weekend e chiuse con 4.7 milioni, Ant-Man and the Wasp, nel 2018, in cinque giorni raccolse 2.3 milioni di euro e chiuse la sua corsa a 4.9 milioni di euro.

Seconda posizione per Tramite amicizia: il film di Alessandro Siani ha raccolto 985 mila euro in quattro giorni, che salgono a quasi 1.4 milioni in sei giorni (è uscito a San Valentino). Al terzo posto Non così vicino debutta con 432 mila euro in quattro giorni.

Scende al quarto posto Titanic 3D: il film di James Cameron incassa altri 278 mila euro e, dopo aver dominato la classifica la settimana scorsa, sale a 1.4 milioni complessivi. Quinta posizione per Gli spiriti dell’isola, che tiene bene e incassa altri 268 mila euro, per un totale di quasi 1.7 milioni di euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 16-19 FEBBRAIO 2023

ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA: 2.400.770 / 3.031.740 TRAMITE AMICIZIA: 985.399 / 1.382.204 NON COSÌ VICINO: 432.607 / 432.607 TITANIC: 278.836 / 1.459.958 GLI SPIRITI DELL’ISOLA: 268.378 / 1.685.029 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE: 179.435 / 625.943 ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO: 159.174 / 483.672 TÁR: 150.834 / 424.083 AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA: 107.377 / 44.394.074 BUSSANO ALLA PORTA: 94.516 / 875.626

Fonte: Cinetel