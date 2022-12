Incassi Italia: Avatar 2 sfiora i 13 milioni mercoledì 21 dicembre

In attesa delle uscite del weekend di Natale, Avatar 2 ha iniziato la sua seconda settimana al box-office italiano con un ottimo risultato: un altro milione di euro, in calo di circa il 30% rispetto a mercoledì scorso che era il suo giorno, a dimostrazione che il film non era particolarmente frontloaded e che sta tenendo molto bene. In otto giorni ha quindi raccolto quasi 13 milioni di euro (con i ritocchi dei dati definitivi supererà questa soglia), avvicinandosi sempre di più a Spider-Man: No Way Home, che al suo ottavo giorno aveva raccolto complessivamente 14 milioni.

Al secondo posto troviamo Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, con 41 mila euro e un totale di 2.6 milioni di euro, mentre al terzo posto Vicini di casa incassa 13 mila euro e sale a 1.5 milioni di euro complessivi.

INCASSI ITALIA MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE

AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA – € 1.015.387 / € 12.980.497 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 41.750 / € 2.598.533 VICINI DI CASA – € 13.693 / € 1.535.693 LA STRANEZZA – € 12.899 / € 5.399.093 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – € 9.698 / € 1.444.657 THE MENU – € 8.801 / € 2.063.903 IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – € 8.114 / € 338.696 IL MIO AMICO MASSIMO – € 7.336 / € 48.725 IL RAGAZZO E LA TIGRE – € 5.032 / € 627.770 BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – € 4.834 / € 8.440.662

Fonte: Cinetel