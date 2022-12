Incassi Italia: Avatar 2 supera i 15 milioni di euro venerdì, è il maggiore incasso dell’anno

Nuovo, importante traguardo per Avatar: la via dell’acqua al box-office italiano: venerdì 23 dicembre il film ha raccolto altri 1.2 milioni di euro (perdendo solo il 23% rispetto a una settimana fa), ed è quindi salito a 15.1 milioni di euro complessivi.

Si tratta del maggiore incasso del 2022 in Italia: battuti infatti i 14.7 milioni di Minions 2, che però domina ancora (per poco) la classifica delle presenze. Praticamente raggiunto anche Spider-Man: No Way Home, che in dieci giorni aveva raccolto 15.2 milioni di euro.

Al secondo posto venerdì troviamo Il grande giorno, che incassa 220 mila euro e sale a quasi 400 mila euro in due giorni, un buon risultato per la commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo. Terza posizione per Le otto montagne, che incassa 105 mila euro e sale a 201 mila euro in due giorni.

Quarta posizione per Il gatto con gli stivali 2: l’ultimo desiderio, che incassa 61 mila euro e sale a 2.7 milioni di euro. Chiude la top-five The Fabelmans, che con altri 60 mila euro sale a 198 mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite in top-ten: Whitney – Una voce diventata leggenda incassa 37 mila euro e sale a 71 mila euro in due giorni, mentre al settimo posto Masquerade incassa 8 mila euro e sale a 17 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 23 DICEMBRE 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 1.249.106 / € 15.156.717 IL GRANDE GIORNO – € 220.860 / € 395.278 LE OTTO MONTAGNE – € 105.388 / € 201.565 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – € 61.242 / € 2.691.951 THE FABELMANS – € 60.755 / € 198.364 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 37.259 / € 71.454 MASQUERADE – LADRI D’AMORE – € 8.071 / € 17.718 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – € 5.973 / € 1.459.258 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – € 5.039 / € 1.444.315 LA STRANEZZA – € 5.008 / € 5.417.491

Fonte: Cinetel