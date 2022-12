Incassi Italia: Avatar 2 batte Spider-Man: No Way Home, è il maggiore incasso dall’inizio della pandemia

Continuano gli ottimi risultati al box-office italiano durante gli infrasettimanali tra Natale e Capodanno: ieri sono stati raccolti 2.3 milioni di euro, in forte crescita rispetto all’anno scorso. Di questi, quasi 1.4 milioni sono stati incassati da Avatar: la via dell’acqua, mentre il restante milione di euro è stato spartito dal resto della classifica.

Giovedì il film di James Cameron ha quindi superato i 25.5 milioni di euro (avvicinandosi ai 3 milioni di biglietti staccati), battendo Spider-Man: No Way Home e diventando il maggiore incasso in Italia dall’inizio della pandemia. Il prossimo obiettivo da superare sono i 30.2 milioni a fine corsa di Avengers: Endgame, traguardo che potrebbe essere superato già all’inizio della settimana prossima.

Continua anche la buona performance di Il grande giorno: la commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo incassa 311 mila euro e sale a 3.5 milioni di euro. Le otto montagne, al terzo posto, raccoglie quasi 200 mila euro e sale a un milione e mezzo. Segue Il gatto con gli stivali 2 – l’ultimo desiderio, con 157 mila euro e un totale di 3.7 milioni di euro, mentre The Fabelmans chiude la top-five con 108 mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 29 DICEMBRE 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 1.380.720 / € 25.504.814 IL GRANDE GIORNO – € 311.241 / € 3.515.591 LE OTTO MONTAGNE – € 198.376 / € 1.551.382 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – L’ULTIMO DESIDERIO – € 157.078 / € 3.738.728 THE FABELMANS – € 108.706 / € 1.093.261 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 59.836 / € 557.537 ERNEST E CELESTINE – L’AVVENTURA DELLE 7 NOTE – € 15.275 / € 101.313 MASQUERADE – € 8.734 / € 110.553 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – € 8.242 / € 1.505.278 LIVING – € 7.924 / € 49.075

