Incassi Italia: Avatar 2 vince il weekend di Capodanno, Tre di troppo apre al secondo posto domenica

Come previsto, è Avatar: la via dell’acqua a guidare gli incassi del weekend di Capodanno in Italia, un weekend “spezzato” per via delle nuove uscite del 1 gennaio, che cadeva di domenica (facendoci quindi rinunciare a una giornata “forte” di incassi). I confronti con i Capodanni pre-pandemici sono improponibili, soprattutto perché nel 2020 uscì il fenomeno Tolo Tolo e nel 2019 i primi cinque titoli in classifica si spartirono molto bene gli incassi a partire dagli 1.6 milioni di Ralph spacca internet. Va però evidenziato che nella settimana tra il 26 dicembre e il 1 gennaio sono stati realizzati gli incassi più alti dall’inizio della pandemia, con quasi 22 milioni di euro.

Complessivamente, nei quattro giorni del weekend sono stati incassati ben 10.3 milioni di euro, con 1.3 milioni di presenze. Avatar: la via dell’acqua ha raccolto metà di questi 10 milioni, ovvero 5 milioni di euro, di cui 1.5 milioni solo domenica 1 gennaio. Complessivamente il blockbuster di James Cameron ha raccolto 29.1 milioni di euro, e tra oggi e domani potrebbe superare i 30.3 milioni di euro finali di Avangers: Endgame.

Seconda posizione per Il grande giorno, che in quattro giorni ha raccolto 1.6 milioni di euro, salendo quindi a 4.8 milioni di euro: a Capodanno è sceso al terzo posto con mezzo milione di euro.

Terza posizione nel weekend per Le otto montagne, che incassa 888 mila euro e sale a 2.2 milioni di euro. Quarta posizione invece per Tre di troppo: la commedia di Fabio de Luigi è uscita domenica, quando ha incassato 707 mila euro debuttando al secondo posto sopra Il grande giorno. Quanto basta, appunto, per la quarta posizione nel weekend.

Chiude la top-five Il gatto con gli stivali 2 con 579 mila euro e un totale di 4.1 milioni di euro, mentre al sesto posto The Fabelmans raccoglie 504 mila euro e sale a un milione e mezzo di euro. Apre infine al settimo posto I migliori giorni, che nella sola giornata di domenica ha incassato 241 mila euro.

INCASSI ITALIA 29/12/2022 – 1/1/2023

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 5.033.052 / € 29.161.814 IL GRANDE GIORNO – € 1.646.215 / € 4.852.562 LE OTTO MONTAGNE – € 888.374 / € 2.244.016 TRE DI TROPPO – € 707.843 / € 707.843 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 579.035 / € 4.161.143 THE FABELMANS – € 504.557 / € 1.489.124 I MIGLIORI GIORNI – € 241.070 / € 241.070 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 217.410 / € 715.201 L’ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MISTERO DEI MISTERI – € 96.519 / € 96.519 ERNEST E CELESTINE: L’AVVENTURA DELLE 7 NOTE – € 49.155 / € 135.194

Fonte: Cinetel