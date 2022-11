Incassi Italia: Black Panther 2 in testa lunedì

Continua la corsa di Black Panther: Wakanda Forever al box-office italiano: lunedì 14 novembre il cinecomic Marvel è rimasto in testa alla classifica, pur registrando un notevole calo. La pellicola incassa 259 mila euro (un anno fa Eternals raccolse 270 mila euro nel suo primo lunedì), salendo a un totale di 4.4 milioni di euro in sei giorni.

Seconda posizione per Vasco – Live Roma Circo Massimo, evento che ha raccolto ben 138 mila euro (circa 10 mila spettatori). Scende al terzo posto La stranezza con poco meno di 50 mila euro, per un totale di 4.2 milioni di euro.

Al quarto posto debutta l’evento anime in tre giorni Sword Art Online Progressive The Movie: Scherzo of Deep Night, con 35 mila euro. Chiude la top-five L’ombra di Caravaggio, con 34 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 14 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – € 259.260 / € 4.410.323 VASCO – LIVE ROMA CIRCO MASSIMO – € 138.174 / € 138.174 LA STRANEZZA – € 48.995 / € 4.241.450 SWORD ART – € 35.117 / € 35.117 L’OMBRA DI CARAVAGGIO – € 34.276 / € 1.465.402 IL PIACERE È TUTTO MIO – € 24.479 / € 332.691 DANTE – € 13.126 / € 1.696.830 BLACK ADAM – € 11.155 / € 4.964.964 AMSTERDAM – € 10.104 / € 1.163.919 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – € 10.094 / € 920.931

Fonte: Cinetel