Incassi Italia: Black Panther 2 sopra il milione di euro

Black Panther: Wakanda Forever continua a dominare la classifica al box-office italiano: il cinecomic dei Marvel Studios giovedì ha infatti incassato altri 416 mila euro, con una media superiore ai mille euro e un totale in due giorni di 1.1 milioni di euro. Il calo rispetto al giorno d’esordio è del 42%. Eternals, un anno fa, raccolse 419 mila euro nel suo secondo giorno, perdendo il 31% e salendo a un milione di euro. L’impressione quindi è che l’andamento di Black Panther possa seguire quello di Eternals, che chiuse il weekend con 3.8 milioni di euro in cinque giorni.

Seconda posizione giovedì per La stranezza, con 58 mila euro e un totale di 3.4 milioni di euro, mentre chiude il podio L’ombra di Caravaggio, con 46 mila euro e un totale di 948 mila euro.

Al quarto posto troviamo Ennio, tornado al cinema un solo giorno, con 42 mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro. Apre al quinto posto Il piacere è tutto mio, con 18 mila euro. Fuori top-ten tutte le altre nuove uscite: dodicesima posizione per Piove con 5660 euro, diciannovesima per The Land of Dreams con tremila euro. Ventottesima posizione per La timidezza delle chiome, che incassa 1600 euro.

INCASSI ITALIA 10 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – € 416.849 / € 1.141.447 LA STRANEZZA – € 58.605 / € 3.471.955 L’OMBRA DI CARAVAGGIO – € 46.454 / € 948.479 ENNIO – € 42.532 / € 2.795.789 IL PIACERE È TUTTO MIO – € 18.643 / € 18.643 DANTE – € 14.415 / € 1.662.865 BLACK ADAM – € 14.162 / € 4.739.782 AMSTERDAM – € 11.483 / € 1.026.154 TRIANGLE OF SADNESS – € 10.951 / € 493.887 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – € 10.435 / € 570.071

Fonte: Cinetel