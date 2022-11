Incassi Italia: Black Panther: Wakanda Forever in testa venerdì, The Menu secondo

È Black Panther: Wakanda Forever a dominare la classifica italiana di venerdì 18 novembre: il cinecomic dei Marvel Studios incassa altri 300 mila euro, salendo così a 5.4 milioni di euro.

LEGGI – La recensione

Seconda posizione per The Menu, che cresce e incassa 108 mila euro, salendo a 173 mila euro in due giorni. Al terzo posto troviamo Diabolik – Ginko all’attacco!, con 85 mila euro e un totale di 140 mila euro in due giorni.

Segue la riedizione di Harry Potter e la camera dei segreti, con 62 mila euro, mentre chiude la top-five La stranezza con 58 mila euro e un totale di 4.4 milioni di euro.

Tra le nuove uscite, Il principe di Roma si piazza al sesto posto con 54 mila euro e un totale di 84 mila euro in due giorni, mentre La signora Harris va a Parigi è nono con 23 mila euro e un totale di 35 mila euro. Chiude la top-ten Belle e Sebastien: Next Generation, con 20 mila euro e un totale di 29 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 18 / 11 / 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – € 300.611 / € 5.385.861 THE MENU – € 108.324 / € 173.132 DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO! – € 85.213 / € 140.509 HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI – € 62.470 / € 21.094.437 LA STRANEZZA – € 58.390 / € 4.452.767 IL PRINCIPE DI ROMA – € 54.091 / € 84.784 IL PIACERE È TUTTO MIO – € 34.759 / € 455.852 L’OMBRA DI CARAVAGGIO – € 29.900 / € 1.603.270 LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI – € 23.510 / € 35.752 BELLE E SEBASTIEN – NEXT GENERATION – € 20.361 / € 29.160

Fonte: Cinetel