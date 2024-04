La festività del 25 aprile è rimasta sostanzialmente invariata rispetto a un anno fa in termini di incassi, con circa 1.8 milioni di euro raccolti al box-office italiano. A guidare la classifica troviamo Challengers di Luca Guadagnino: il film con Zendaya, dopo aver esordito al secondo posto a causa dell’ultimo giorno di sfruttamento della riedizione di Perfect Blue, raccoglie altri 319 mila euro e sale così sopra il mezzo milione di euro in due giorni.

Seconda posizione per Confidenza: la pellicola di Daniele Luchetti incassa 220 mila euro e sale così a 302 mila euro in due giorni. In assenza di grandi blockbuster (tranne le anteprime di The Fall Guy di oggi), questi due film domineranno la classifica nel ponte e nei giorni che precederanno il 1 maggio.

Terzo posto per Back to Black, con 190 mila euro e un totale di quasi 1.3 milioni di euro.

Al quarto posto Ghostbusters – Minaccia Glaciale incassa altri 189 mila euro, portandosi così sopra quota due milioni di euro, mentre chiude la top-five Un mondo a parte con 160 mila euro e un totale di 6.3 milioni di euro.

Spunta al nono posto il debutto cinematografico di Luca, che incassa 70 mila euro, mentre scivola al decimo posto Spy x Family – Code: White, con 51 mila euro e un totale di quasi 100 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 25 APRILE 2024

Challengers: Incasso giornaliero: €319.865, Incasso totale: €519.423 Confidenza: Incasso giornaliero: €220.451, Incasso totale: €302.248 Back to Black: Incasso giornaliero: €190.206, Incasso totale: €1.282.128 Ghostbusters – Minaccia Glaciale: Incasso giornaliero: €188.989, Incasso totale: €2.017.150 Un mondo a parte: Incasso giornaliero: €160.701, Incasso totale: €6.329.242 Kung Fu Panda 4: Incasso giornaliero: €152.832, Incasso totale: €10.926.007 Civil War: Incasso giornaliero: €141.259, Incasso totale: €1.004.426 Cattiverie a domicilio: Incasso giornaliero: €113.581, Incasso totale: €539.333 Luca: Incasso giornaliero: €70.645, Incasso totale: €70.744 Spy x Family – Code: White: Incasso giornaliero: €51.859, Incasso totale: €96.784

Fonte: Cinetel

