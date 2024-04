È Challengers a mantenersi in testa alla classifica italiana sabato 27 aprile: il film di Luca Guadagnino incassa 371 mila euro e supera così il milione di euro, salendo a 1.1 milioni di euro. Oggi verosimilmente sfiorerà, se non supererà, il milione e mezzo di euro, battendo l’incasso a fine corsa di Bones and All in soli quattro giorni (il film uscì in piena pandemia quindi il confronto è puramente aneddotico).

Sale al secondo posto Confidenza: il film di Daniele Luchetti incassa altri 205 mila euro, portandosi a 619 mila euro complessivi. Chiude il podio Back to Black, che incassa 171 mila euro e sale a 1.5 milioni di euro.

La top-five prosegue con Ghostbusters – Minaccia Glaciale che incassa 167 mila euro e si porta a 2.3 milioni di euro, mentre Civil War incassa 141 mila euro e sale a 1.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 27 APRILE 2024

Challengers: Incasso giornaliero: €371.899, Incasso totale: €1.146.537 Confidenza: Incasso giornaliero: €205.838, Incasso totale: €619.756 Back to Black: Incasso giornaliero: €171.180, Incasso totale: €1.570.051 Ghostbusters – Minaccia Glaciale: Incasso giornaliero: €167.916, Incasso totale: €2.286.446 Civil War: Incasso giornaliero: €141.704, Incasso totale: €1.245.325 Kung Fu Panda 4: Incasso giornaliero: €132.689, Incasso totale: €11.147.775 Un mondo a parte: Incasso giornaliero: €117.124, Incasso totale: €6.514.739 Cattiverie a domicilio: Incasso giornaliero: €112.505, Incasso totale: €706.700 Luca: Incasso giornaliero: €51.990, Incasso totale: €153.410 Spy x Family – Code: White: Incasso giornaliero: €47.845, Incasso totale: €178.325

Fonte: Cinetel

