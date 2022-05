Non sono molte le nuove uscite del weekend a essere finite in top ten giovedì, in attesa delle anteprime diche si terranno sabato e domenica.rimane in testa, con 99 mila euro e un totale di 11.9 milioni di euro (oggi supererà i 12 milioni). Al secondo posto troviamo, con 26 mila euro e un totale di 55 mila euro in due giorni, mentre al terzo postoincassa 13 mila euro e sale a 234 mila euro complessivi.

Al quarto posto Io e Lulù incassa 8.500 euro, salendo a 189 mila euro, mentre chiude la top-five Twenty One Pilots Cinema Experience, con 6.884 mila euro.

INCASSI ITALIA 19/5/2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 99.107 / € 11.948.916 ESTERNO NOTTE – PARTE 1 – € 25.932 / € 55.697 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT – € 13.133 / € 234.437 IO E LULÙ – € 8.509 / € 189.951 TWENTY ONE PILOTS CINEMA EXPERIENCE – € 6.884 / € 6.884 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 6.281 / € 8.275.080 SECRET TEAM 355 – € 5.940 / € 114.009 AMERICAN NIGHT – € 3.732 / € 3.732 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 3.683 / € 991.014 FIRESTARTER – € 3.515 / € 93.789

Fonte: Cinetel