Come previsto,ieri ha superato un traguardo importante, e nel farlo ha anche scalato un altro gradino della classifica “pandemica” al box-office italiano: il cinecomic dei Marvel Studios, infatti, ha raccolto altri 430 mila euro, portandosi a un totale di 10.2 milioni di euro.

È quindi il terzo film dall’inizio della pandemia, e cioè più di due anni, a superare i 10 milioni di euro complessivi (nel solo 2019 erano stati 16 i film a farlo). Nel farlo, ha battuto gli incassi complessivi di The Batman, che si attestano a 10.2 milioni di euro. Il primo film di questa classifica “pandemica” è, ovviamente, Spider-Man: No Way Home che a fine corsa ha raggiunto i 24.6 milioni di euro.

Seconda posizione venerdì per L’arma dell’inganno – operazione Mincemeat, che incassa 29 mila euro e sale a 48 mila euro in due giorni. Segue Animali fantastici: i segreti di Silente, con 24 mila euro e 8.1 milioni complessivi. Al quarto posto Io e Lulù, che incassa 24 mila euro e sale a 38 mila euro in due giorni, seguito da Secret Team 355, con 16 mila euro e un totale di 26 mila euro. Firestarter, altra nuova uscita della settimana, incassa 13 mila euro al sesto posto, per un totale di 21 mila euro.

INCASSI ITALIA 13 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 430.980 / € 10.273.822 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT – € 29.693 / € 48.098 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 24.483 / € 8.159.715 IO E LULU’ – € 24.219 / € 38.204 SECRET TEAM 355 – € 15.995 / € 26.424 FIRESTARTER – € 13.440 / € 21.248 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 11.229 / € 926.668 SETTEMBRE – € 7.197 / € 179.159 GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY – € 7.187 / € 143.272 SONIC 2 – IL FILM – € 5.752 / € 3.956.307

