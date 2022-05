Continua la corsa dial box-office italiano, che però proprio come negli Stati Uniti ha registrato un brusco calo tra primo e secondo weekend, incassando altri 1.8 milioni di euro (-70%). Il cinecomic dei Marvel Studios ha comunque già superato diversi traguardi pandemici ed è il secondo migliore incasso da due anni a questa parte dopo, con 11.4 milioni di euro complessivi.

Ma in generale, gli incassi continuano a essere molto bassi se paragonati a quelli del 2019 (quindi pre-pandemia): parliamo di una media di -60/65%. Il caldo fuori stagione senza dubbio non aiuta, ma come stiamo ripetendo da mesi (anzi, da due anni) servono misure importanti per incentivare l’abitudine ad andare al cinema: non solo investimenti per favorire la produzione di audiovisivi, ma iniziative, un lavoro sulle window anche per i film internazionali, una programmazione di grandi blockbuster tutto l’anno (in questo senso l’arrivo dell’estate non lascia ben sperare).

Tornando alla classifica, apre al secondo posto L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, che incassa 168 mila euro in quattro giorni. Al quarto posto Io e Lulù debutta con 140 mila euro, mentre al quarto posto Animali fantastici: i segreti di Silente raccoglie 116 mila euro e sale a 8.2 milioni di euro. Quinto posto per un altro debutto, quello di Secret Team 355, che incassa 77 mila euro. Firestarter debutta invece al sesto posto con soli 67 mila euro.

INCASSI ITALIA – 12-15 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 1.841.297 / € 11.407.683 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT – € 168.070 / € 168.070 IO E LULÙ – € 140.147 / € 140.147 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 116.180 / € 8.237.675 SECRET TEAM 355 – € 77.085 / € 77.085 FIRESTARTER – € 67.802 / € 67.802 SONIC 2 – IL FILM – € 67.424 / € 4.014.465 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 59.257 / € 967.178 SETTEMBRE – € 39.500 / € 207.000 GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY – € 39.122 / € 171.128

Fonte: Cinetel