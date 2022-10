Incassi Italia: Dragon Ball Super: Super Hero vince il weekend

Calano gli incassi al box-office italiano, a una settimana dall’iniziativa Cinema in festa sono 4.4 i milioni di euro raccolti in quattro giorni, -22% rispetto ai 5.6 milioni di una settimana fa (quando uno dei quattro giorni del weekend aveva ancora i prezzi ridotti).

Al primo posto troviamo Dragon Ball Super: Super Hero, con 857 mila euro complessivi e la miglior media della classifica. Il film d’animazione è seguito da Siccità, che incassa 555 mila euro e sale a 636 mila euro complessivi del dato delle anteprime. Subito sotto, al terzo posto, troviamo Avatar 4K, che incassa 542 mila euro e ottiene la seconda miglior media della classifica (anche grazie ai biglietti 3D), per un totale di 2.5 milioni di euro.

Apre al quarto posto Dante: il film di Pupi Avati raccoglie 395 mila euro in quattro giorni. Subito sotto, Don’t Worry Darling incassa 372 mila euro, salendo a 1.6 milioni di euro complessivi.

Debutta in sesta posizione Smile: l’horror che ha vinto il weekend negli Stati Uniti incassa 352 mila euro in quattro giorni. Settima posizione per un’altra nuova uscita: Omicidio nel West End incassa 243 mila euro in quattro giorni. L’ultima nuova uscita del weekend in top-ten è Tutti a bordo, che apre al nono posto con 145 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 29 SETTEMBRE 2 OTTOBRE 2022

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – € 857.240 / € 857.240 SICCITÀ – € 555.361 / € 636.577 AVATAR 4K – € 542.326 / € 2.579.113 DANTE – € 395.053 / € 395.053 DON’T WORRY DARLING – € 372.987 / € 1.585.977 SMILE – € 352.908 / € 352.908 OMICIDIO NEL WEST END – € 243.278 / € 243.278 MINIONS 2 – € 180.187 / € 14.290.615 TUTTI A BORDO – € 145.170 / € 145.170 DC LEAGUE OF SUPER PETS – € 97.606 / € 2.127.129

Fonte: Cinetel