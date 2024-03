Continua la corsa di Dune: Parte Due al box-office italiano. Il film di Denis Villeneuve venerdì ha raccolto altri 501 mila euro, in netta crescita sul giovedì e anche sul primo venerdì di Dune (che però era al suo secondo giorno di sfruttamento). In tre giorni più le anteprime, Dune: Parte Due ha raccolto 1.5 milioni di euro complessivi, in linea con i dati del primo film (che però includevano il sabato).

Seconda posizione per La zona d’interesse, che conferma il trend positivo crescendo rispetto alla settimana scorsa e incassando altri 120 mila euro, per un totale di 1.2 milioni di euro.

Terza posizione per Bob Marley: One Love, che incassa 113 mila euro e sale a 1.7 milioni di euro complessivi. Quarta posizione per Past Lives, con 59 mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro. Chiude la top-five Povere creature! con 41 mila euro e un totale di 8.2 milioni di euro.

Tra le nuove uscite segnaliamo Estranei al sesto posto e Caracas al settimo, mentre La sala professori è decimo con 30 mila euro e un totale di 52 mila euro.

INCASSI ITALIA VENERDÌ 1 MARZO 2024

Dune – Parte 2: € 501.166; totale € 1.505.168 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): € 119.911; totale € 1.251.885 Bob Marley- One Love: € 113.047; totale € 1.732.727 Past Lives: € 59.526; totale € 2.351.884 Povere Creature! (Poor Things): € 41.450; totale € 8.189.589 Estranei (All of Us Strangers): € 40.197; totale € 67.915 Caracas: € 39.929; totale € 83.283 Night Swim: € 39.903; totale € 567.713 Emma e il Giaguaro Nero (Le Dernier Jaguar): € 32.673; totale € 687.534 La Sala Professori (The Teachers’ Lounge): € 30.668; totale € 52.719

Fonte: Cinetel

