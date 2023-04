Come prevedevamo nei giorni scorsi, Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri ha conquistato la vetta della classifica italiana sabato, battendo per un soffio John Wick 4. L’avvicinamento era palese già dagli incassi di giovedì e venerdì, ed è avvenuto ieri: il film fantasy ha raccolto 380 mila euro, salendo a 807 mila euro in tre giorni, mentre l’action movie con Keanu Reeves ha incassato 376 mila euro salendo a 3.4 milioni di euro complessivi. Chiude il podio Il ritorno di Casanova, con 135 mila euro e un totale di 227 mila euro.

Quarta posizione per L’ultima notte di Amore, con 100 mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro. Chiude la top-five Quando, con quasi centomila euro e un totale di 166 mila euro.

Da notare l’ottima tenuta di Stranizza d’amuri, che al sesto posto incassa altri 74 mila euro e supera i 400 mila euro.

INCASSI ITALIA 1 APRILE 2023

DUNGEONS & DRAGONS – L’ONORE DEI LADRI – € 380.607 / € 807.347 JOHN WICK 4 – € 376.780 / € 3.454.111 IL RITORNO DI CASANOVA – € 135.080 / € 227.341 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE – € 100.072 / € 2.821.319 QUANDO – € 99.937 / € 166.101 STRANIZZA D’AMURI – € 74.412 / € 402.769 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – € 67.254 / € 2.400.046 SHAZAM! FURIA DEGLI DEI – € 60.689 / € 1.526.184 IL VIAGGIO LEGGENDARIO – € 53.968 / € 461.456 CREED III – € 35.518 / € 6.757.595

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate