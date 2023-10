È L’esorcista – il credente a dominare la classifica italiana giovedì 12 ottobre, in attesa del ciclone Taylor Swift che conquisterà la top-ten oggi, domani e domenica (per poi tornare in sala nei weekend successivi, sempre per tre giorni consecutivi). Il film di David Gordon Green incassa altri 80 mila euro, per un totale di 1.6 milioni di euro.

Al secondo posto debutta Dogman: il film di Luc Besson incassa 51 mila euro nel suo primo giorno di sfruttamento, salendo a 55 mila euro (c’era stata un’anteprima qualche tempo fa). Al terzo posto Talk to Me incassa 35 mila euro e sale a quasi 1.6 milioni di euro.

L’unica altra nuova uscita in top-ten è L’ultima volta che siamo stati bambini, che debutta con 28 mila euro.

INCASSI ITALIA 12 OTTOBRE 2023

L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – €80.377 (Totale: €1.646.102) DOGMAN – €51.502 (Totale: €55.440) TALK TO ME – €34.970 (Totale: €1.593.760) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – €33.326 (Totale: €7.404.470) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – €28.722 (Totale: €28.722) IO CAPITANO – €28.628 (Totale: €3.167.846) ASTEROID CITY – €26.638 (Totale: €1.274.945) OPPENHEIMER – €21.760 (Totale: €27.487.758) NATA PER TE – €19.960 (Totale: €393.355) VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO – €17.742 (Totale: €500.249)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate