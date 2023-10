Con le nuove uscite cambia la classifica italiana: debutta in testa giovedì 5 ottobre L’esorcista: Il credente, con 202 mila euro. Il primo Halloween aprì con 125 mila euro nell’ottobre del 2018, per poi chiudere la sua corsa con 3.4 milioni di euro.

LEGGI – La recensione

Al secondo posto troviamo Talk to Me, che incassa 63 mila euro, quanto basta per fargli superare il milione di euro complessivi in otto giorni. Al terzo posto Asteroid City tiene bene e incassa 55 mila euro, salendo a 819 mila euro.

Al quarto posto troviamo Assassinio a Venezia, con 54 mila euro e un totale di 6.7 milioni di euro, mentre chiude la top-five Io capitano, che tiene molto bene con 42 mila euro e un totale di 2.7 milioni di euro.

Tra le nuove uscite, debutta al settimo posto Nata per te, con 31 mila euro, mentre all’ottavo la commedia Volevo un figlio maschio incassa 27 mila euro. Scivola invece al decimo posto Paw Patrol: Il super film, che raggiunge gli 852 mila euro, ma sicuramente risalirà in classifica sabato e domenica. Tutte le altre novità infine debuttano fuori dalla top-ten.

INCASSI ITALIA 5 OTTOBRE 2023

L’ESORCISTA – IL CREDENTE – €202,811 (Totale: €203,006) TALK TO ME – €63,751 (Totale: €1,024,115) ASTEROID CITY – €55,556 (Totale: €818,922) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – €54,064 (Totale: €6,689,983) IO CAPITANO – €42,037 (Totale: €2,704,239) THE CREATOR – €34,122 (Totale: €702,481) NATA PER TE – €31,232 (Totale: €31,232) VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO – €27,526 (Totale: €27,526) OPPENHEIMER – €27,211 (Totale: €27,183,864) PAW PATROL: IL SUPER FILM – €21,898 (Totale: €852,723)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate