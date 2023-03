Incassi Italia: Everything Everywhere torna in classifica lunedì dopo la vittoria agli Oscar

Non c’è stato un vero e proprio “Oscar Bump” per il vincitore Everything Everywhere All At Once lunedì al box-office italiano, cionondimeno I Wonder Pictures ha riportato in sala la pellicola dei Daniels, che si è piazzata al quintio posto.

In testa alla classifica rimane Creed III con 63 mila euro e un totale di 5.5 milioni di euro, mentre al secondo posto troviamo L’ultima notte di Amore con 52 mila euro e un totale di un milione di euro. Al terzo posto troviamo nuovamente The Whale (ora con 2 Oscar in tasca), con 50 mila euro e un totale di 2.2 milioni di euro. Quarta posizione per Scream VI, che incassa 42 mila euro e sale a 826 mila euro.

EEAAO, dicevamo, si piazza al quinto posto con 19 mila euro e un totale di 942 mila euro: sarà interessante capire se il film supererà il milione entro il finesettimana, un traguardo raggiunto diversi mesi dopo essere uscito al cinema a ottobre del 2022 e dopo il ritorno in sala in seguito alle nomination agli Oscar, a inizio febbraio.

L’altro film vincitore di un Oscar (alla sceneggiatura) in top-ten è Women Talking, che si piazza al decimo posto con 5800 euro e un totale di 88 mila euro.

INCASSI ITALIA 14 MARZO 2023

CREED III: € 63.191 / € 5.536.272 L’ULTIMA NOTTE DI AMORE: € 51.909 / € 1.018.499 THE WHALE: € 50.576 / € 2.191.907 SCREAM VI: € 42.158 / € 826.496 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE: € 19.046 / € 942.503 MIXED BY ERRY: € 15.751 / € 588.278 TRAMITE AMICIZIA: € 9.388 / € 2.915.651 ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA: € 6.611 / € 5.872.707 MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO (MUMMIES): € 6.043 / € 1.760.500 WOMEN TALKING – IL DIRITTO DI SCEGLIERE (WOMEN TALKING): € 5.877 / € 88.042

Fonte: Cinetel