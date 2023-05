È Fast X a guidare la classifica italiana del weekend con un esordio semplicemente stellare: il film di Louis Leterrier debutta infatti con ben 6.3 milioni di euro, oltre le migliori aspettative.

È un dato inferiore solo all’esordio di Super Mario Bros. – il film, che qualche settimana fa aveva aperto con 7 milioni di euro (ma in cinque giorni: da giovedì a domenica ne incassò poco più di 5.7). È una grande notizia per i cinema italiani, che grazie ai tanti blockbuster in uscita (e al cattivo tempo nei weekend, va detto) stanno vivendo un momento di sensibile ripresa.

Al secondo posto nel weekend troviamo Guardiani della Galassia – Vol. 3, che incassa altri 1.2 milioni di euro dimezzando gli incassi (un’ottima tenuta nonostante la competizione) e sale a 9.7 milioni di euro: in questi giorni supererà i 10 milioni.

Chi tiene ancora meglio è Super Mario Bros. – il film, che incassa altri 289 mila euro e si porta così a 20.1 milioni di euro, superando un traguardo molto importante.

Quarto posto, un po’ a sorpresa, per La quattordicesima domenica del tempo ordinario, che continua a tenere bene e incassa altri 154 mila euro, per un totale di 772 mila euro.

Chiude la top-five Il sol dell’avvenire, con 142 mila euro e un totale di 3.7 milioni di euro: vedremo se grazie al lancio al Festival di Cannes avrà la possibilità di superare i 4 milioni di euro complessivi.

INCASSI ITALIA WEEKEND 18-21 MAGGIO 2023

Fast X: €6,367,585 – Tot. €6,368,112 Guardiani della Galassia – Vol. 3: €1,191,855 – Tot. €9,748,640 Super Mario Bros – Il Film: €289,605 – Tot. €20,143,493 La Quattordicesima Domenica Del Tempo Ordinario: €154,804 – Tot. €772,264 Il Sol Dell’Avvenire: €142,960 – Tot. €3,691,619 Maurice – Un Topolino al Museo: €137,804 – Tot. €427,634 Book Club 2 – Il Capitolo Successivo: €116,906 – Tot. €426,967 Ritorno a Seoul: €102,194 – Tot. €171,152 La Casa – Il Risveglio Del Male: €100,070 – Tot. €2,968,821 Love Again: €75,414 – Tot. €279,949

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate