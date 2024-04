È Ghostbusters – Minaccia Glaciale a debuttare in testa alla classifica italiana di giovedì 11 aprile: il film ha incassato 107 mila euro, un esordio in linea con quello del film precedente, che nel 2021 aveva poi chiuso la sua corsa con 2.5 milioni di euro complessivi (ma era un periodo decisamente più problematico vista la pandemia).

Al secondo posto troviamo Un mondo a parte, che tiene ancora bene e raccoglie quasi 59 mila euro, salendo a 4.8 milioni di euro complessivi. Chiude il podio Kung Fu Panda 4 con 33 mila euro e un totale di 9.8 milioni di euro. Segue Omen – L’origine del presagio, con 25 mila euro e un totale di 515 mila euro, mentre chiude la top-five Godzilla e Kong – Il nuovo impero, con 23 mila euro e sale a 3.4 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite, al sesto posto l’evento Suga – Agust D Tour D-Day The Movie, con 20 mila euro e un totale di quasi 60 mila euro; al settimo debutta Gloria! con quasi 16 mila euro, all’ottavo posto troviamo Ennio Doris – C’è anche domani, che al secondo giorno di anteprime frena notevolmente e raccoglie solo 13 mila euro, per un totale di 166 mila euro in due giorni (mercoledì era in testa). Chiude la top-ten Flaminia con poco meno di 11 mila euro.

INCASSI ITALIA 11 APRILE 2024

Ghostbusters – Minaccia Glaciale (Ghostbusters – Frozen Empire): € 107.156; totale € 107.156 Un Mondo a Parte: € 58.937; totale € 4.866.329 Kung Fu Panda 4: € 33.751; totale € 9.821.545 Omen – L’Origine del Presagio (The First Omen): € 25.626; totale € 515.730 Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero: € 23.307; totale € 3.386.872 Suga – Agust D Tour D-Day The Movie: € 20.622; totale € 59.470 Gloria!: € 15.809; totale € 15.809 Ennio Doris – C’è anche Domani: € 13.310; totale € 166.237 Zamora: € 12.866; totale € 311.598 Flaminia: € 10.958; totale € 10.958

Fonte: Cinetel

