Weekend davvero sotto tono quello che si è appena concluso nei cinema italiani: calano drasticamente gli incassi, meno della metà rispetto allo stesso weekend di un anno fa, e così nessun film ha raggiunto il milione di euro.

Dopo una partenza in linea con il suo predecessore, Ghostbusters – Minaccia Glaciale ha sì vinto il weekend, ma chiudendo con soli 811 mila euro (mentre Ghostbusters: Legacy nel 2021 aveva raccolto un milione di euro). Il dato è coerente con la performance del film nel resto del mondo: negli USA, per fare un esempio, non ha ancora raggiunto i 100 milioni complessivi.

Frena Un mondo a parte, che incassa altri 633 mila euro piazzandosi in seconda posizione e salendo così a 5.4 milioni complessivi. Il film di Riccardo Milani ha avuto due ottimi primi weekend e ora rallenta, anche se a breve diventerà il miglior incasso italiano dell’anno.

Chiude il podio Kung Fu Panda 4, che incassa 426 mila euro e supera i 10 milioni di euro: è il primo film dell’anno a superare questa soglia. Quarta posizione per Godzilla e Kong – Il nuovo impero, che incassa altri 266 mila euro e sale a 3.6 milioni complessivi. Chiude la top-five Omen – L’origine del presagio, con 209 mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro.

Le altre nuove uscite si piazzano nella seconda metà della top-ten. Al sesto posto SUGA – Agust D Tour D-Day incassa 199 mila euro in cinque giorni, mentre al settimo posto Gloria! debutta con 147 mila euro. È la festa continua! apre al nono poston con 99 mila euro, mentre Flaminia chiude la top-ten con 78 mila euro in quattro giorni. Debuttano invece fuori classifica Coincidenze d’amore (53 mila euro) e Tito e Vinni – a tutto ritmo (50 mila euro).

INCASSI ITALIA 11-14 APRILE 2024

Ghostbusters – Minaccia glaciale: € 881.131; totale € 881.131 Un mondo a parte: € 633.097; totale € 5.440.745 Kung Fu Panda 4: € 426.561; totale € 10.214.355 Godzilla e Kong – Il nuovo impero: € 266.165; totale € 3.629.730 Omen – L’origine del presagio: € 209.359; totale € 699.464 Suga – Agust D Tour D-Day: € 160.258; totale € 199.016 Gloria!: € 147.332; totale € 147.332 Zamora: € 134.918; totale € 433.715 E la festa continua!: € 99.315; totale € 103.578 Flaminia: € 78.220; totale € 78.220

Fonte: Cinetel

