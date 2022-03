Continua la corsa dial box-office italiano: il cinecomic della Warner Bros rimane in testa agli incassi di giovedì, ma la classifica viene rivoluzionata dalle nuove uscite che si piazzano tutte in ottime posizioni. Tuttavia, rispetto al 2019 le cifre sono ancora praticamente dimezzate: c’è molto lavoro da fare per riportare gli italiani in sala.

The Batman ieri ha incassato 121 mila euro, salendo così a quasi 7.5 milioni di euro, mentre debutta al secondo posto Corro da te, con 54 mila euro e un totale di 69 mila euro con le anteprime. Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson, debutta al terzo posto con 48 mila euro.

Quarta posizione per Moonfall: il kolossal di Roland Emmerich incassa 25 mila euro. Chiude la top-five Belle, che apre con 22 mila euro.

INCASSI ITALIA 17 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 121.018 / € 7.474.806 CORRO DA TE – € 54.998 / € 69.296 LICORICE PIZZA – € 48.746 / € 48.746 MOONFALL – € 25.588 / € 25.588 BELLE – € 22.525 / € 22.525 UNCHARTED – € 14.049 / € 5.692.741 BELFAST – € 10.143 / € 1.319.688 ASSASSINIO SUL NILO – € 8.946 / € 5.270.021 C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE – € 7.165 / € 363.324 IL RITRATTO DEL DUCA – € 6.866 / € 601.919

Fonte: Cinetel