È Guardiani della Galassia Vol. 3 a mantenersi in testa alla classifica italiana giovedì 11 maggio, incassando altri 242 mila euro: il film dei Marvel Studios ha raggiunto i 5.8 milioni di euro, e oggi supererà la soglia dei sei milioni.

Seconda posizione per The First Slam Dunk, che nel primo giorno delle proiezioni in italiano incassa 45 mila euro. Aggiunti agli incassi della proiezione speciale in lingua originale di mercoledì, diventano 130 mila euro complessivi.

Apre invece al terzo posto Book Club 2 – Il capitolo successivo, con 22 mila euro. Nel 2018 il primo film chiuse la sua corsa a 1.8 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo La quattordicesima domenica del tempo ordinario, con 20 mila euro e un totale di 332 mila euro, mentre chiude la top-five Il sol dell’avvenire, con 19 mila euro e un totale di 3.3 milioni di euro.

Apre all’ottavo posto Love Again, con 13 mila euro, mentre al nono posto debutta Muti, con 8500 euro.

INCASSI ITALIA 11 MAGGIO 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3: € 242.325 – Tot. € 5.848.856 The First Slam Dunk: € 45.845 – Tot. € 130.523 Book Club 2 – Il Capitolo Successivo: € 22.176 – Tot. € 22.176 La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario: € 20.533 – Tot. € 332.583 Il Sol Dell’ Avvenire: € 19.644 – Tot. € 3.302.126 Super Mario Bros – Il Film: € 18.156 – Tot. € 19.414.714 La Casa – Il Risveglio del Male: € 13.367 – Tot. € 2.687.210 Love Again: € 13.118 – Tot. € 13.118 Muti (The Ritual Killer): € 8.537 – Tot. € 8.537 Mon Crime – La Colpevole Sono Io: € 5.140 – Tot. € 602.427

