Continua la corsa di Guardiani della Galassia Vol. 3 al box-office italiano: il film dei Marvel Studios guida anche il secondo weekend mostrando un’ottima tenuta: in quattro giorni ha infatti raccolto 2.4 milioni di euro, con un calo di solo il 36%. Complessivamente ha superato il traguardo degli 8 milioni di euro, l’incasso più alto della trilogia e il secondo migliore incasso dell’anno.

Al secondo posto troviamo Super Mario Bros. – Il film, che addirittura incrementa gli incassi del 2% rispetto a una settimana fa, portando a casa altri 400 mila euro e salendo a 19.8 milioni di euro. Il dato dimostra non solo che il film d’animazione non subisce competizione da parte di Guardiani, ma anche che la domanda di film per tutta la famiglia è elevata.

Al terzo posto troviamo The First Slam Dunk: il film anime incassa 275 mila euro in quattro giorni, con circa mille euro di media per sala e un totale in cinque giorni di 350 mila euro.

Quarta posizione per La quattordicesima domenica del tempo ordinario, con 266 mila euro (un incremento di oltre il 10% rispetto a una settimana fa!) e un totale di 578 mila euro. Chiude la top-five Book Club: il capitolo successivo, il cui esordio non convince con soli 247 mila euro.

Tra le altre nuove uscite, Love Again debutta al settimo posto con 167 mila euro.

INCASSI ITALIA 11-14 MAGGIO 2023

Guardiani della Galassia Vol. 3: €2,434,886 – Tot. €8,042,041 The Super Mario Bros. Movie: €400,616 – Tot. €19,797,174 The First Slam Dunk: €275,207 – Tot. €360,070 La Quattordicesima Domenica del Tempo Ordinario: €266,254 – Tot. €578,347 Book Club – Il Capitolo Successivo: €247,460 – Tot. €247,460 Il Sol dell’Avvenire: €220,235 – Tot. €3,502,747 Love Again: €167,100 – Tot. €167,100 Maurice – Un Topolino al Museo: €164,807 – Tot. €275,335 La Casa – Il Risveglio del Male: €164,184 – Tot. €2,838,027 Mavka e la Foresta Incantata: €77,067 – Tot. €1,142,592

Fonte: Cinetel

