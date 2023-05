Calano gli incassi complessivi della classifica americana nel secondo weekend di maggio, e questo perché non ci sono nuove uscite incisive: il totale in tre giorni scende infatti a 93 milioni di dollari. Guardiani della Galassia Vol. 3 rimane saldamente in vetta mostrando una tenuta davvero notevole: con altri 60.5 milioni di dollari, il cinecomic Marvel perde meno del 50% rispetto al weekend d’esordio. Il lancio era stato positivo ma non brillantissimo, ma il passaparola molto positivo aveva dimostrato il suo potere già con i risultati finali del weekend, rivisti al rialzo di quasi 4 milioni. Ottimi anche i dati infrasettimanali, e ora il dato del secondo weekend mostra il terzo migliore calo dell’intero Universo Cinematografico Marvel dopo Black Panther (-44%) e Thor (-47%).

Complessivamente, il cinecomic ha raggiunto i 315 milioni di dollari negli Stati Uniti e i 528.8 milioni di dollari in tutto il mondo. Anche il dato internazionale infatti è molto positivo, in particolare colpiscono i 58.4 milioni di dollari in Cina, paese dove il film sta andando molto bene.

Tornando agli USA, Super Mario Bros. – il film incassa altri 13 milioni di dollari nella sua sesta settimana, perdendo solo il 30% e salendo così a 535.9 milioni di dollari, per un totale globale di 1.21 miliardi di dollari.

Debutto sotto le aspettative per Book Club: il capitolo successivo, che incassa solo 6.5 milioni di dollari al terzo posto. Il film non è riuscito a collegarsi con il suo pubblico di riferimento, e anche il passaparola non sembra particolarmente positivo, con un CinemaScore B. In tutto il mondo il debutto è di 9.6 milioni di dollari.

Al quarto posto La casa – il risveglio del male raccoglie altri 3.7 milioni di dollari, salendo così a 60 milioni di dollari negli USA e 121 milioni di dollari in tutto il mondo.

Chiude la top-five Are You There God? It’s Me, Margaret, che incassa altri 2.5 milioni di dollari e sale a 16.4 milioni di dollari.

Debutto infine in sesta posizione per Hypnotic: il film con Ben Affleck distribuito da Ketchup Entertainment (!) registra il peggior risultato degli ultimi anni per l’attore.

INCASSI USA 12-14 MAGGIO 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3: $60,500,000 – Tot. $213,201,178 The Super Mario Bros. Movie: $13,000,000 – Tot. $535,959,015 Book Club: The Next Chapter: $6,500,000 – Tot. $6,500,000 Evil Dead Rise: $3,728,000 – Tot. $60,188,357 Are You There God? It’s Me, Margaret: $2,500,000 – Tot. $16,476,954 Hypnotic: $2,355,000 – Tot. $2,355,000 John Wick: Chapter 4: $1,930,000 – Tot. $182,964,089 Love Again: $1,550,000 – Tot. $5,006,881 Air: $768,000 – Tot. $51,602,291 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves: $741,000 – Tot. $92,170,866

Fonte: BOM

Classifiche consigliate