Tre novità sul podio al box-office italiano: il weekend si apre con diverse nuove uscite e, quindi, un certo ricambio in classifica. In prima posizione debutta la commedia I soliti idioti 3 – Il ritorno, che incassa 347 mila euro: un buon esordio per una pellicola che arriva dieci anni dopo l’ultimo film del duo comico.

Al secondo posto apre quindi Povere creature!, forte del Leone d’Oro e di 11 candidature agli Oscar: 269 mila euro per il film con Emma Stone.

Apre invece al terzo posto la commedia romantica Tutti tranne te, che incassa 123 mila euro.

Ecco quindi che scende al quarto posto Pare parecchio Parigi, con 62 mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro, mentre chiude la top-five Perfect Days, con 51 mila euro e un totale di quasi 3.3 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 25 GENNAIO 2023

I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno: € 347.842; totale € 349.042 Povere Creature! (Poor Things): € 269.028; totale € 269.028 Tutti Tranne Te (Anyone But You): € 123.505; totale € 123.872 Pare Parecchio Parigi: € 62.570; totale € 1.666.423 Perfect Days: € 51.638; totale € 3.292.763 L’Ultima Volta che Siamo Stati Bambini: € 38.966; totale € 1.649.600 The Holdovers – Lezioni di Vita (The Holdovers): € 36.481; totale € 778.145 Dieci Minuti: € 24.174; totale € 26.424 One Life: € 21.985; totale € 2.113.873 C’è Ancora Domani: € 19.896; totale € 35.714.353

Fonte: Cinetel

