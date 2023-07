È Indiana Jones e il quadrante del destino a debuttare in testa alla classifica italiana nel weekend a cavallo tra giugno e luglio: il film di James Mangold, in proporzione, ottiene un esordio un po’ più convincente di quello americano, raccogliendo due milioni di euro tondi in quattro giorni, che salgono a 2.4 milioni in cinque giorni. Rimangono comunque lontani gli incassi del film precedente, che nel 2008 raccoglieva 4.6 milioni di euro in cinque giorni.

Al secondo posto troviamo Elemental, che incassa 1.1 milioni di euro, registrando la miglior tenuta della top-ten (-22% circa) e sale a 3.4 milioni di euro. Nel corso del weekend ha superato gli incassi complessivi di Lightyear, confermando peraltro la buona accoglienza nel nostro paese. In questo senso, avrà la fortuna di avere davanti a sé tutta un’estate da sfruttare. Insomma, se negli USA i film Disney non possono dire di aver sfondato quest’anno, in Italia le cose sono diverse (per fare un esempio, La sirenetta è appena diventato il secondo incasso del 2023 con 11.8 milioni di euro).

Al terzo posto troviamo, ben distante, The Flash con 234 mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro. Al quarto posto Spider-Man: Across the Spider-Verse incassa altri 207 mila euro e sale a 6.1 milioni di euro, superando definitivamente il totale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Chiude la top-five Fidanzata in affitto, che tiene molto bene (-31%) e incassa altri 180 mila euro, per un totale di 565 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 29 GIUGNO – 2 LUGLIO

Indiana Jones e il Quadrante del Destino – 2.008.595 euro / Totale: 2.388.057 euro Elemental – 1.139.150 euro / Totale: 3.471.358 euro The Flash – 233.924 euro / Totale: 2.442.305 euro Spider-Man: Across the Spider-Verse – 207.798 euro / Totale: 6.127.387 euro Fidanzata in Affitto – 180.279 euro / Totale: 565.898 euro Transformers – Il Risveglio – 122.370 euro / Totale: 477.269 euro La Sirenetta – 121.405 euro / Totale: 11.803.361 euro Emily – 50.835 euro / Totale: 216.849 euro Un Matrimonio Mostroso – 34.936 euro / Totale: 171.858 euro Rapito – 33.689 euro / Totale: 1.632.678 euro

Fonte: Cinetel

