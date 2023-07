La festività del Quattro Luglio solitamente è piuttosto scarica al box-office americano, e spesso anche il weekend che la precede. Quest’anno però c’erano molte aspettative per il lancio di Indiana Jones e il quadrante del destino, tuttavia sono stati raccolti in 3 giorni solo 118 milioni di dollari, in gran parte grazie ai film in tenitura che hanno dato manforte a un esordio sotto le aspettative per il film Disney.

Sono tanti i motivi per cui la pellicola con Harrison Ford non ha brillato al botteghino, e in gran parte sono dovuti al fatto che evidentemente il pubblico ha percepito il franchise come “concluso” già al quarto episodio (questo quinto venne annunciato molti anni fa, e ha tardato non poco ad arrivare, in parte anche a causa della pandemia). Il lancio deludente a Cannes, poi, ha ottenuto il risultato opposto a quello a cui puntava, e così ecco che il film (che è costato oltre 300 milioni di dollari, secondo le ultime cifre sentite da Deadline, più il marketing) si è rivelato una specie di patata bollente, nonostante nelle ultime settimane le recensioni su RottenTomatoes fossero migliorate. Il punteggio CinemaScore B+ è superiore a quello del quarto film, che però debuttò con una cifra molto più alta nell’ormai lontano 2008.

Fuori dagli USA Indiana Jones 5 ha raccolto circa 70 milioni di dollari in cinque giorni, per un lancio globale di 130 milioni di dollari: anche in questo caso, siamo nella parte bassa della forbice delle previsioni degli analisti.

Al secondo posto negli USA troviamo nuovamente Spider-Man: Across the Spider-Verse, con 11.6 milioni di dollari e un totale di 340 milioni di dollari (e oltre 600 in tutto il mondo). Terza posizione per Elemental, che incassa altri 11.3 milioni di dollari e ottiene la miglior tenuta della top-ten (-38%), salendo a 88.7 milioni di dollari (191 in tutto il mondo).

Al quarto posto troviamo Fidanzata in affitto, che dimezza gli incassi dell’esordio (una buona tenuta per una commedia VM) e incassa altri 7.5 milioni di dollari, per un totale di 29 milioni complessivi (che salgono a 49 in tutto il mondo). Chiude la top-five Transformers: il risveglio, con 7 milioni di dollari e 136 milioni complessivi (381 in tutto il mondo).

Parte male anche l’altra nuova uscita del weekend, Ruby Gillman: la ragazza con i tentacoli. In questo caso l’esordio deludente era atteso: il film DreamWorks Animation, costato una settantina di milioni di dollari, non aveva mai convinto gli analisti e il tracking da subito aveva lasciato intendere che avrebbe fatto molta fatica a piazzarsi sul podio. Con soli 5.2 milioni di dollari in tre giorni, apre al sesto posto (12.8 milioni in tutto il mondo).

Il resto della classifica prosegue con film in tenitura: La Sirenetta tiene ancora bene, supera i 280 milioni di dollari e sale oltre il mezzo miliardo in tutto il mondo. The Flash crolla all’ottavo posto (anche a causa della perdita di moltissime sale) e incassa altri 5 milioni di dollari: non ha ancora superato i 100 milioni negli USA. In tutto il mondo il cinecomic ha raccolto 245 milioni di dollari.

Al nono posto invece troviamo Asteroid City, che ha perso forza espandendosi in oltre 1600 cinema e ha raccolto solo altri 3.8 milioni di dollari, salendo a 18 milioni complessivi (quasi 30 nel mondo): un ottimo risultato per un film indie.

Chiude la top-ten Guardiani della Galassia Vol. 3, che con 1.8 milioni di dollari sale a 354 milioni complessivi (835 in tutto il mondo).

INCASSI USA 30 GIUGNO – 2 LUGLIO

Indiana Jones e il quadrante del destino – $60,000,000 / Totale: $60,000,000 Spider-Man: Across the Spider-Verse – $11,500,000 / Totale: $339,871,821 Elemental – $11,300,000 / Totale: $88,778,805 Fidanzata in affitto – $7,500,000 / Totale: $29,310,952 Transformers: il risveglio – $7,000,000 / Totale: $136,110,066 Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli – $5,200,000 / Totale: $5,200,000 La Sirenetta – $5,150,000 / Totale: $280,998,328 The Flash – $5,000,000 / Totale: $99,250,938 Asteroid City – $3,800,000 / Totale: $18,144,710 Guardians of the Galaxy Vol. 3 – $1,800,000 / Totale: $354,875,623

Fonte: BOM

Classifiche consigliate