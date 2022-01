LEGGI – Le illusioni di Nightmare Alley sono quelle perdute nella grande fiera della guerra

Incassi sostanzialmente stabili al box-office italiano, anche se ai minimi: il weekend si conclude, infatti, con poco più di 3 milioni di euro raccolti in quattro giorni, in lieve calo con i dati dei due weekend precedenti. L’unico weekend di gennaio 2022 in cui non sono stati raccolti circa 3 milioni di euro è stato quello del 6 gennaio, dove ne sono stati incassati 5. Un mese molto difficile quello che si avvia a conclusione, che fa riflettere sulla situazione dell’industria cinematografica nel nostro paese. Le sale sono aperte, ma il pubblico non va al cinema, anche per via dei numerosi rinvii: la situazione pandemica sta fortemente penalizzando gli esercenti e la speranza è che nel mese di febbraio le cose cambino radicalmente.

In questo contesto, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley è una delle poche nuove uscite di rilievo del mese e vince il weekend con 634 mila euro in quattro giorni. Il film di Guillermo del Toro ha raccolto 10 milioni negli Stati Uniti e in questi giorni sta uscendo nella maggior parte dei territori internazionali.

Scende al secondo posto Il lupo e il leone, che incassa altri 508 mila euro, portandosi quindi a 1.2 milioni complessivi. Spider-Man: No Way Home, al terzo posto, porta a casa altri 347 mila euro, per un totale di 23.6 milioni di euro.

Al quarto posto Ennio incassa 314 mila euro: si è trattato di una anteprima, il film è infatti uscito solo sabato e domenica, e promette bene per il lancio nazionale a metà febbraio. Chiude la top-five Una famiglia vincente – King Richard, con 209 mila euro e 1.1 milioni complessivi.

LA FIERA DELLE ILLUSIONI – NIGHTMARE ALLEY – € 634.986 / € 634.986 IL LUPO E IL LEONE – € 508.176 / € 1.206.019 SPIDER-MAN: NO WAY HOME – € 347.268 / € 23.635.360 ENNIO – € 314.436 / € 314.436 UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD – € 209.216 / € 1.100.852 ME CONTRO TE IL FILM – PERSI NEL TEMPO – € 148.434 / € 3.131.408 SCREAM – € 141.821 / € 893.872 MATRIX RESURRECTIONS – € 72.807 / € 2.556.653 BELLI CIAO – € 68.419 / € 2.933.593 HOUSE OF GUCCI – € 68.145 / € 5.165.441

Fonte: Cinetel