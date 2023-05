La corsa de La Sirenetta al box-office italiano prosegue con un buon rimbalzo nella giornata di sabato: il film Disney, ieri, ha raccolto altri 1.2 milioni di euro, ottenendo la miglior media per sala. In quattro giorni, da mercoledì, ha quindi sfiorato i 3.1 milioni di euro complessivi, e per il weekend lungo punta a superare i 4.5 milioni di euro.

Seconda posizione per Fast X, che pur rallentando incassa altri 673 mila euro, portandosi a un totale di ben nove milioni di euro.

Sale al terzo posto Rapito: il film di Marco Bellocchio raccoglie 164 mila euro e sale a 295 mila euro in tre giorni. L’assenza di premi a Cannes, purtroppo, non ha favorito nessun film italiano al botteghino.

Quarto posto per Guardiani della Galassia Vol. 3, che incassa 145 mila euro e sale a 10.2 milioni di euro, mentre chiude la top-five Renfield, con quasi 50 mila euro e un totale di 92 mila euro.

INCASSI ITALIA SABATO 27 MAGGIO 2023

La Sirenetta (The Little Mermaid): €1,226,558 – Tot. €3,090,144 Fast X: €673,560 – Tot. €9,045,828 Rapito: €164,459 – Tot. €295,279 Guardiani Della Galassia Vol. 3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3): €145,821 – Tot. €10,244,788 Renfield: €49,961 – Tot. €92,187 Super Mario Bros – Il Film (The Super Mario Bros. Movie): €28,754 – Tot. €20,211,409 Il Sol Dell’ Avvenire: €26,522 – Tot. €3,766,615 Daliland: €22,319 – Tot. €42,964 Sanctuary – Lui Fa Il Gioco. Lei Fa Le Regole: €15,115 – Tot. €32,934 La Quattordicesima Domenica Del Tempo Ordinario: €12,026 – Tot. €813,323

Fonte: Cinetel

