Incassi Italia: One Piece Film: Red apre in testa giovedì!

È One Piece Film: Red a debuttare al primo posto in classifica giovedì 1 dicembre: il film d’animazione è arrivato al cinema dopo le anteprime in lingua originale, e incassa 78 mila euro per un totale di 482 mila euro (che include appunto le anteprime).

LEGGI – La recensione

Al secondo posto un’altra nuova uscita, Vicini di casa, che incassa 36 mila euro, mentre scende al terzo posto Bones and All con 33 mila euro: il film di Luca Guadagnino si è piazzato in testa per tutti gli infrasettimanali e sale a 800 mila euro.

Al quarto posto Black Panther: Wakanda Forever incassa 25 mila euro e sale a 7.6 milioni di euro, mentre chiude la top-five The Menu con 23 mila euro e 1.4 milioni complessivi.

Le altre nuove uscite: Una notte violenta e silenziosa apre al settimo posto con 16 mila euro, mentre Riunione di famiglia apre al decimo posto con 11 mila euro.

INCASSI ITALIA 1 DICEMBRE 2022

ONE PIECE FILM: RED – € 78.562 / € 482.370 VICINI DI CASA – € 36.002 / € 36.002 BONES AND ALL – € 33.355 / € 800.266 BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – € 25.691 / € 7.679.975 THE MENU – € 23.001 / € 1.425.414 GLI OCCHI DEL DIAVOLO – € 17.709 / € 438.220 UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – € 16.793 / € 16.793 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – € 14.287 / € 726.284 LA BELLA STAGIONE – € 14.121 / € 74.226 RIUNIONE DI FAMIGLIA – € 11.752 / € 11.752

Fonte: Cinetel