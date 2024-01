È Pare parecchio Parigi a debuttare in testa alla classifica italiana: il film di Leonardo Pieraccioni incassa 1.3 milioni di euro in quattro giorni (rimbalzando non poco domenica, con oltre 600 mila euro). Si tratta di un dato incoraggiante rispetto all’esordio di Se son rose (che incassò 1.6 milioni a dicembre 2018), e molto positivo se confrontato all’esordio di Il sesso degli angeli, che ad aprile 2022 debuttava con meno di 700 mila euro. È un buon momento per la commedia italiana, che dopo il risultato straordinario di C’è ancora domani registra incassi importanti anche per Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani e Santocielo (5.5 milioni di euro in entrambi i casi).

Tornando alla classifica del weekend, Perfect Days si piazza al secondo posto incrementando gli incassi del 10% rispetto alla settimana precedente con 963 mila euro, salendo a quasi 3 milioni di euro. Il film di Wim Wenders sta intercettando un pubblico adulto che è finalmente tornato al cinema.

Debutta al terzo posto Lezioni di vita – The Holdovers, con circa 600 mila euro e la seconda miglior media della classifica.

Seguono film in tenitura: al quarto posto The Beekeper incassa 529 mila euro e sale a quasi un milione e mezzo, mentre al quinto Il ragazzo e l’airone incassa 510 mila euro e sale a 6.2 milioni di euro complessivi. Resiste Enea di Pietro Castellitto, che con altri 317 mila euro sale a un totale di quasi un milione di euro. Certo ne è costati molti di più, ma con pochissima promozione si tratta comunque di una tenuta notevole.

Da notare infine che ieri per la prima volta C’è ancora domani è uscito dalla top-ten, arrivando a un totale di 35.6 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 18-21 GENNAIO 2024

Pare Parecchio Parigi: 1.335.227 euro; totale 1.335.227 euro Perfect Days: 963.655 euro; totale 2.981.337 euro The Holdovers – Lezioni di Vita: 577.841 euro; totale 580.434 euro The Beekeeper: 529.364 euro; totale 1.485.678 euro Il Ragazzo e l’Airone: 510.772 euro; totale 6.275.160 euro Wonka: 451.188 euro; totale 14.283.155 euro Succede Anche nelle Migliori Famiglie: 331.410 euro; totale 5.494.273 euro Enea: 317.033 euro; totale 982.512 euro Wish: 308.154 euro; totale 9.106.864 euro Il Fantasma di Canterville: 280.762 euro; totale 280.762 euro

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate