Il maltempo in alcune aree degli Stati Uniti e la scarsità di nuove uscite hanno fatto scendere il box-office americano poco sopra i 50 milioni di dollari nel weekend, incoronando nuovamente campione Mean Girls, il film tratto dal musical tratto dal film di vent’anni fa che da noi ha avuto solo un’uscita tecnica. Con 11.7 milioni di dollari in tre giorni, la commedia ha raggiunto i 50 milioni di dollari complessivi (66 in tutto il mondo), dimostrandosi un successo (ne è costati una trentina e inizialmente doveva uscire direttamente in streaming).

Tiene bene l’action The Beekeeper, che incassa 8.4 milioni di dollari salendo a 31 milioni di dollari (38 in tutto il mondo).

Chiude il podio Wonka, che incassa 6.4 milioni di dollari e sale a 187 milioni complessivi (531 in tutto il mondo), mentre al quarto posto troviamo Anyone But You che incassa altri 5.4 milioni di dollari e sale a 64 milioni di dollari. In tutto il mondo il film ha superato i 100 milioni di dollari: è la prima commedia romantica vietata ai minori a superare questo traguardo dal 2016 (Bridget Jones’s Baby). Costato 25 milioni di dollari, il film sta mostrando gambe decisamente lunghe nonostante un debutto non particolarmente convincente: anche grazie al passaparola e all’offerta cinematografica scarsa, Anyone But You sta dimostrando che c’è ancora mercato per le commedie vietate ai minori. Va ricordato che grazie all’accordo tra Sony e Netflix, tra qualche mese la pellicola farà il botto in streaming come capitato l’anno scorso con Fidanzata in affitto.

Chiude la top-five Prendi il volo – Migration, con 5.3 milioni di dollari e un totale di 94 milioni di dollari (191 in tutto il mondo).

Da notare che Aquaman e il regno perduto, che negli USA incassa altri 3.6 milioni e sale 114 milioni, in tutto il mondo sta sfiorando i 400 milioni complessivi.

Debutta solo al settimo posto I.S.S., che si dimostra un flop con soli 3 milioni di dollari. Infine, l’espansione di Povere creature! a 1400 cinema porta il film a incassare 2 milioni di dollari, per un totale di 20 milioni di dollari. Chiaramente ci sono molte aspettative per le nomination agli Oscar di domani.

INCASSI USA 19-21 GENNAIO 2024

Mean Girls: $11,700,367; totale $50,049,000 The Beekeeper: $8,481,525; totale $31,135,088 Wonka: $6,440,262; totale $187,168,000 Anyone But You: $5,400,000; totale $64,221,578 Migration: $5,300,000; totale $94,672,435 Aquaman and the Lost Kingdom: $3,655,284; totale $114,190,000 I.S.S.: $3,022,868; totale $3,022,868 Night Swim: $2,700,000; totale $23,754,140 The Boys in the Boat: $2,534,977; totale $43,862,384 Poor Things: $2,043,000; totale $20,396,304

Fonte: The-Numbers

