Continua la corsa de La Sirenetta in Italia: dopo essere sceso al secondo posto giovedì, il film Disney ha riconquistato la vetta venerdì ed è rimasto saldamente al primo posto anche sabato, incassando altri 762 mila euro e superando il traguardo dei 7 milioni di euro. Complessivamente, ha quindi raggiunto i 7.7 milioni di di euro, e oggi supererà gli 8.5 milioni.

Seconda posizione per Spider-Man: Across the Spider-Verse, che pur avendo perso la vetta della classifica si sta comunque comportando estremamente bene, con altri 616 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro in due giorni.

Chiude il podio Fast X, che incassa 279 mila euro e sale quindi a 10.7 milioni di euro complessivi.

La classifica prosegue con Rapito, che sale a 924 mila euro, e la nuova uscita The Boogeyman, che incassa 125 mila euro e sale a 297 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 3 GIUGNO 2023

La Sirenetta: €762.185 / Totale: €7.682.495 Spider-Man: Across the Spider-Verse: €616.377 / Totale: €1.880.113 Fast X: €279.080 / Totale: €10.698.737 Rapito: €131.279 / Totale: €924.035 The Boogeyman: €125.310 / Totale: €297.066 Guardiani della Galassia Vol. 3: €73.098 / Totale: €10.639.339 Super Mario Bros. – Il Film: €16.822 / Totale: €20.294.455 Il Sol dell’Avvenire: €15.449 / Totale: €3.844.462 Campioni: €14.118 / Totale: €33.029 Blueback: €12.128 / Totale: €30.532

Fonte: Cinetel

