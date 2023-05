Per il quarto weekend consecutivo, Super Mario Bros. – il film è rimasto in testa alla classifica italiana – le cose cambieranno ovviamente la prossima settimana con Guardiani della Galassia Vol. 3. Il film d’animazione ha perso solo il 37% rispetto a una settimana fa, incassando altri 1.1 milioni di euro e salendo così a 18.1 milioni di euro: potrebbe davvero puntare a essere uno dei pochissimi film post-pandemici con più di 20 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per Il sol dell’avvenire, che mostra una grande tenuta: altri 785 mila euro per il nuovo film di Nanni Moretti, che punta ad avere gambe lunghe anche vista la partecipazione in Concorso al Festival di Cannes più avanti nel mese di maggio. Complessivamente la pellicola ha raccolto 2.4 milioni di euro.

Al terzo posto troviamo La casa – il risveglio del male: anche in questo caso, un’ottima tenuta (soprattutto per il genere horror) e un incasso di 613 mila euro, per un totale di 2.1 milioni di euro.

La prima nuova uscita del weekend è Suzume, che si piazza al quarto posto con 360 mila euro: è il miglior esordio per un film di Makoto Shinkai (Weathering With You chiuse la sua corsa sotto il mezzo milione di euro).

Al quinto posto debutta 65: Fuga dalla Terra, che incassa 338 mila euro, mentre Mon Crime si piazza all’ottavo posto con 248 mila euro e sale a 320 mila euro dal 25 aprile.

Da segnalare il debutto decisamente sotto tono per Beau ha paura: il film di Ari Aster debutta al decimo posto incassando solo 199 mila euro.

INCASSI ITALIA 27-30 APRILE 2023

Super Mario Bros. – Il Film: €1,115,109 – Totale: €18,139,217 Il Sol Dell’Avvenire: €785,908 – Totale: €2,394,259 La Casa – Il Risveglio Del Male: €613,853 – Totale: €2,138,461 Suzume: €360,113 – Totale: €361,198 65: Fuga Dalla Terra: €338,897 – Totale: €338,897 L’Esorcista Del Papa: €259,182 – Totale: €2,357,741 Mavka e La Foresta Incantata: €252,634 – Totale: €741,605 Mon Crime: €248,803 – Totale: €320,244 Air – La Storia Del Grande Salto: €236,312 – Totale: €3,160,142 Beau Ha Paura: €199,841 – Totale: €199,841

Nota: il Podcast+ con l’analisi del boxoffice di questo weekend salta per indisposizione dell’autore

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate