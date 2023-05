Per il quarto weekend consecutivo, Super Mario Bros. ha guidato la classifica americana, che per un soffio non ha raggiunto i 100 milioni di dollari complessivi in tre giorni. Le cose cambieranno ovviamente tra pochi giorni con l’uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma andiamo con ordine.

Il film d’animazione ha perso solo il 33% rispetto a una settimana fa, incassando 40 milioni di dollari (il sesto miglior quarto weekend di sempre, il migliore in assoluto per un film d’animazione). Complessivamente, ha raccolto 490 milioni di dollari negli USA ed è diventato il primo film dell’anno a superare il miliardo di dollari in tutto il mondo, dopo un ottimo weekend da 68.1 milioni di dollari.

Tornando agli USA, La casa – il risveglio del male rimane al secondo posto mostrando un’ottima tenuta (soprattutto per un film horror), con altri 12.2 milioni di dollari sale a 44 milioni di dollari negli USA, che diventano 86.5 milioni di dollari in tutto il mondo. Si tratta di un ottimo risultato per un film costato meno di 20 milioni di dollari e, soprattutto, pensato inizialmente per un’uscita in streaming su HBO Max…

Non può dirsi altrettanto della terza posizione di Are You There God? It’s Me, Margaret: la commedia di stampo adolescenziale che la Lionsgate aveva cercato – senza successo – di rivendere ha raccolto solo 6.8 milioni di dollari, un dato al di sotto delle aspettative.

Al quarto posto, John Wick 4 incassa altri 5 milioni di dollari (anche grazie al ritorno temporaneo in circa 200 cinema IMAX) salendo a 176.1 milioni di dollari complessivi, che diventano 402 in tutto il mondo.

Chiude la top-five la re-release per i 40 anni di Star Wars: il Ritorno dello Jedi, che con 4.6 milioni di dollari in soli 475 cinema (una media di quasi diecimila dollari per sala) dimostra ancora una volta – dopo l’uscita di Titanic qualche mese fa – che quando Disney ha acquisito gli asset della 21st Century Fox sapeva molto bene come sarebbe riuscita a monetizzarli.

Tra le altre nuove uscite del weekend, segnaliamo all’ottavo posto Ponniyin Selvan: Part Two con 3.8 milioni di dollari e, al decimo posto, Sisu con 3.2 milioni di dollari.

INCASSI USA 28-30 APRILE 2023

The Super Mario Bros. Movie: $40,000,000 – Totale: $490,015,825 Evil Dead Rise: $12,200,000 – Totale: $44,416,000 Are You There God? It’s Me, Margaret: $6,800,000 – Totale: $6,800,000 John Wick: Chapter 4: $5,000,000 – Totale: $176,155,296 Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi (2023 Re-release): $4,694,000 – Totale: $4,715,655 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves: $4,099,613 – Totale: $88,160,000 Air: $3,980,000 – Totale: $47,606,438 Ponniyin Selvan: Part Two: $3,813,000 – Totale: $3,813,000 The Covenant: $3,615,081 – Totale: $12,294,044 Sisu: $3,250,000 – Totale: $3,250,000

Fonte: BOM

