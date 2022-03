a mantenersi in testa alla classifica italiana mercoledì 23 marzo: il film di Matt Reeves domina un podio invariato e incassa altri 90 mila euro, con un totale di 8.6 milioni di euro: nel corso del weekend supererà abbondantemente i 9 milioni puntando ai 10.

Al secondo posto Corro da te accorcia le distanze e incassa 77 mila euro, salendo così a 882 mila euro complessivi. Terza posizione per Licorice Pizza, con 61 mila euro e un totale di 600 mila euro in una settimana. Quarta posizione per Moonfall, che incassa altri 23 mila euro e sale a 346 mila euro complessivi.

Apre al quinto posto Ambulance: il nuovo film diretto da Michael Bay debutta con 20 mila euro. Al sesto posto Leonardo – Il capolavoro perduto incassa 12 mila euro e sale a 35 mila euro in tre giorni.

Debutta in nona posizione Altrimenti ci arrabbiamo, con poco meno di diecimila euro.

INCASSI ITALIA 23 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 90.783 / € 8.660.688

CORRO DA TE – € 77.172 / € 882.621

LICORICE PIZZA – € 61.605 / € 600.703

MOONFALL – € 23.724 / € 346.774

AMBULANCE – € 20.098 / € 20.098

LEONARDO – IL CAPOLAVORO PERDUTO – € 12.205 / € 35.078

BELLE – € 12.017 / € 182.309

BELFAST – € 10.229 / € 1.439.454

ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO – € 9.799 / € 9.799

UNCHARTED – € 9.419 / € 5.927.902

Fonte: Cinetel