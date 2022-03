Come prospettato,sta registrando tra i migliori incassi dall’inizio della pandemia in Italia: dopo l’ottimo debutto di giovedì, il cinecomic di Matt Reeves è rimasto in vetta alla classifica staccando nettamente tutti gli altri film e chiudendo il weekend con ben 3.6 milioni di euro. Si tratta del secondo miglior weekend d’esordio da due anni a questa parte, soloaveva fatto di meglio a dicembre 2021 (8.3 milioni). Per la precisione, è un risultato superiore a quello di(3.2 milioni) e(2.5 milioni).

Seconda posizione per Uncharted, che in quattro giorni raccoglie altri 605 mila euro e chiude a 5.1 milioni di euro, mentre al terzo posto Belfast incassa altri 335 mila euro, salendo così a 935 mila euro in dieci giorni. Assassinio sul Nilo, al quarto posto, incassa 319 mila euro e sale così a 4.9 milioni di euro complessivi. Al quinto posto una nuova uscita: Il ritratto del duca, con 274 mila euro in quattro giorni.

Al sesto posto Ennio incassa altri 238 mila euro e sale così a ben 2 milioni di euro, un grande risultato per un documentario italiano lungo quasi tre ore. Seguono una serie di nuove uscite: al settimo posto Lizzy e Red – Amici per sempre incassa 112 mila euro, mentre all’ottavo Cyrano incassa 84 mila euro. Nona posizione per un altro documentario, Luigi Proietti detto Gigi, con 74 mila euro. Chiude la top-ten L’ombra del giorno con 63 mila euro e un totale di 240 mila euro.

INCASSI ITALIA 3-6 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 3.684.246 / € 3.684.246 UNCHARTED – € 605.524 / € 5.137.909 BELFAST – € 335.552 / € 935.997 ASSASSINIO SUL NILO – € 319.558 / € 4.925.109 IL RITRATTO DEL DUCA – € 274.542 / € 276.679 ENNIO – € 238.147 / € 2.010.873 LIZZY & RED – AMICI PER SEMPRE – € 112.587 / € 112.587 CYRANO – € 84.038 / € 84.038 LUIGI PROIETTI DETTO GIGI – € 74.933 / € 74.933 L’OMBRA DEL GIORNO – € 63.652 / € 240.659

Fonte: Cinetel