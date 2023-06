È The Flash a guidare la classifica italiana di un weekend caratterizzato dal primo caldo dell’estate, e quindi da un calo negli incassi (3.7 milioni complessivi) rispetto a una settimana fa. Crescono però, e non di poco, rispetto a un anno fa quando Lightyear debuttava con un dato deludente (784 mila euro). In tutto questo, va però tenuto presente che i dati di giovedì sono stati condizionati dal prezzo ribassato dell’ultimo giorno del Cinema in Festa (che avevano avuto un impatto anche sui dati di domenica scorsa, primo giorno dell’iniziativa).

The Flash, dicevamo, debutta al primo posto con 1.2 milioni di euro: si tratta di un dato inferiore agli 1.8 milioni che raccolse Shazam! nell’aprile del 2019, e più in linea con gli incassi di Shang-Chi, che nel settembre del 2021 raccolse 1.4 milioni in cinque giorni. La media per sala è di circa 2500 euro.

Seconda posizione nel weekend per Spider-Man: Across the Spider-Verse, che tiene bene e incassa altri 646 mila euro, per un totale di 5.2 milioni di euro. Al terzo posto La Sirenetta tiene altrettanto bene, con 565 mila euro e un totale di 11.2 milioni di euro.

Scivola al quarto posto Transformers: il risveglio, con 534 mila euro e un totale di 2.1 milioni di euro, mentre chiude la top-five Fast X, con 130 mila euro e un totale di 11.6 milioni di euro.

Debutta al settimo posto Due matrimoni alla volta, con 58 mila euro e un totale di 71 mila euro.

INCASSI ITALIA 15-18 GIUGNO 2023

THE FLASH – 1.227.188 euro / Totale: 1.227.188 euro SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – 646.977 euro / Totale: 5.232.622 euro LA SIRENETTA – 565.341 euro / Totale: 11.238.524 euro TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO – 534.622 euro / Totale: 2.115.594 euro FAST X – 129.979 euro / Totale: 11.672.192 euro RAPITO – 88.758 euro / Totale: 1.486.158 euro DUE MATRIMONI ALLA VOLTA – 58.773 euro / Totale: 71.632 euro THE BOOGEYMAN – 46.578 euro / Totale: 729.679 euro MINDCAGE – MENTE CRIMINALE – 44.167 euro / Totale: 209.881 euro DENTI DA SQUALO – 39.826 euro / Totale: 208.459 euro

Fonte: Cinetel

