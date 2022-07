Thor: Love and Thunder debutta in testa alla classifica italiana mercoledì 6 luglio, dando uno scossone al box-office intorpidito dal caldo estivo. Il film dei Marvel Studios ha incassato 1.4 milioni di euro, ottenendo una media di quasi 3500 euro per sala. È il terzo miglior giorno d’esordio in Italia dall’inizio della pandemia, dopo Spider-Man: No Way Home (2.9 milioni) e Doctor Strange nel multiverso della follia che il 4 maggio aveva debuttato con 2 milioni di euro, chiudendo un weekend di 5 giorni con 8 milioni di euro e poi la sua corsa con 13 milioni di euro. Il contesto rispetto a questi due film è decisamente diverso: siamo in piena estate e la concorrenza è molto bassa (ma anche l’affluenza nei cinema). Un altro confronto è quello con Thor: Ragnarok, che uscì al cinema a ottobre 2017 e incassò mezzo milione nel suo mercoledì d’esordio, chiudendo il weekend con 3.6 milioni di euro e la sua corsa con 8.8 milioni di euro. Quanto raccoglierà quindi Thor: Love and Thunder entro domenica sera? Le previsioni non sono facili da fare, anche perché uno storico dei Marvel Studios su luglio non c’è (escludendo Captain America il primo vendicatore, e Black Widow, che avevano caratteristiche troppo diverse da Thor: Love and Thunder) ma l’impressione è che ieri sia stata una giornata piuttosto frontloaded, e che possa arrivare a circa cinque milioni nel weekend.

Seconda posizione mercoledì per Elvis, che incassa 55 mila euro e sale a 1.8 milioni di euro, mentre al terzo posto troviamo La città incantata, con 40 mila euro e un totale di 234 mila euro.

Al quarto posto Top Gun: Maverick raccoglie altri 37 mila euro e sale a 10.7 milioni di euro, mentre chiude la top-five Jurassic World: il Dominio, con 21 mila euro e 7.3 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 6 / 7 / 2022

THOR: LOVE AND THUNDER – € 1.410.264 / € 1.410.264 ELVIS – € 55.398 / € 1.797.435 LA CITTÀ INCANTATA – € 40.460 / € 234.435 TOP GUN: MAVERICK – € 37.523 / € 10.746.735 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – € 21.144 / € 7.313.858 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 18.593 / € 2.102.839 BLACK PHONE – € 11.222 / € 567.233 E NOI COME STRONZI RIMANEMMO A GUARDARE – € 5.253 / € 29.349 LA MIA OMBRA È TUA – € 3.455 / € 63.520 CORRO DA TE – € 2.889 / € 2.381.739

Fonte: Cinetel