Continua la corsa di Thor: Love and Thunder al box-office italiano: il cinecomic dei Marvel Studios ieri è rimbalzato (come prevedibile) rispetto a venerdì bene raccogliendo altri 942 mila euro. Complessivamente ha incassato finora 4 milioni di euro in 4 giorni, e come prevedevamo chiuderà il weekend con circa 5 milioni in cinque giorni.

Seconda posizione, molto distante, per Elvis: il film di Baz Luhrmann incassa 76 mila euro, portandosi a 1.9 milioni di euro complessivi – oggi supererà i 2. Segue Top Gun: Maverick, che incassa altri 63 mila euro e sale a 10.8 milioni di euro. Quarto posto per Jurassic World: il dominio, con 41 mila euro e 7.4 milioni di euro, e chiude la top-five Lightyear – La vera storia di Buzz, con 37 mila euro e un totale di 2.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 9 / 7 / 2022

THOR: LOVE AND THUNDER – € 942.440 / € 4.073.177 ELVIS – € 76.675 / € 1.964.753 TOP GUN: MAVERICK – € 63.763 / € 10.884.189 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 41.328 / € 7.393.620 LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 37.594 / € 2.174.228 BLACK PHONE – € 18.442 / € 609.496 UNA BOCCATA D’ARIA – € 12.596 / € 27.123 LA CITTÀ INCANTATA – € 9.061 / € 256.809 IL RITRATTO DEL DUCA – € 8.576 / € 849.698 NOSTALGIA – € 6.396 / € 1.308.642

Fonte: Cinetel