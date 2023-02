Incassi Italia: Titanic 3D debutta in testa alla classifica giovedì!

Debutta subito in testa alla classifica italiana Titanic, tornato in sala per il suo 25 esimo anniversario in un’inedita versione rimasterizzata in 4K 3D. Il film di James Cameron raccoglie ben 120 mila euro, con una media di quasi 500 euro per sala, battendo tutte le nuove uscite.

Apre al secondo posto Magic Mike – The Last Dance, con 38 mila euro, mentre Gli spiriti dell’isola scende al terzo posto con 38 mila euro e un totale di 936 mila euro. Apre al quarto posto Tár, con quasi 20 mila euro. Chiude la top-five Bussano alla porta, con 19.200 euro e un totale di 537 mila euro.

Debuttano fuori top-ten film come The Son, al tredicesimo posto con 9 mila euro, e Marcel the Shell, sedicesimo con 3700 euro.

INCASSI ITALIA 9 FEBBRAIO 2022

TITANIC 3D – € 120.880 / € 120.880 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE – € 38.796 / € 38.796 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – € 38.132 / € 936.719 TÁR – € 19.928 / € 24.439 BUSSANO ALLA PORTA – € 19.200 / € 537.154 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 13.736 / € 44.016.799 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – € 13.007 / € 1.749.311 ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO – € 10.711 / € 538.072 THE PLANE – € 10.671 / € 1.257.894 BABYLON – € 10.365 / € 2.221.561

Fonte: Cinetel