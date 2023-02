Incassi Italia: Titanic guida un weekend in calo a causa di Sanremo

È Titanic a guidare la classifica al box-office italiano in un weekend in forte calo a causa, ovviamente, del Festival di Sanremo che ha monopolizzato gli schermi registrando ottimi ascolti.

Nessun film ha superato il milione di euro, e la top-ten ha incassato complessivamente solo 4 milioni di euro, con poco più di mezzo milione di spettatori. Il film di James Cameron ha raccolto 820 mila euro, ottenendo una media di circa 2800 euro.

Seconda posizione per Gli spiriti dell’isola, con 403 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro, mentre al terzo posto debutta Magic Mike – The Last Dance, con 298 mila euro (ma si spera recuperi nella settimana di San Valentino). Apre al quarto posto Argonuts – Missione Olimpo, con 286 mila euro, mentre chiude la top-five Asterix & obelix – Il regno di mezzo, con 246 mila euro e un totale di 773 mila euro.

INCASSI ITALIA 9-12 FEBBRAIO 2023

TITANIC 3D – 820.483 / 820.483 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – 403.468 / 1.303.298 MAGIC MIKE – THE LAST DANCE – 298.148 / 298.148 ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO – 286.827 / 286.827 ASTERIX & OBELIX – IL REGNO DI MEZZO – 246.124 / 773.849 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – 226.012 / 44.229.767 BUSSANO ALLA PORTA – 211.288 / 729.628 TÁR – 197.123 / 201.634 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – 178.699 / 1.915.703 ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – 167.092 / 4.652.896

Fonte: Cinetel