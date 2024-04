Calano gli incassi del weekend post-pasquale in Italia, con un totale di 4.4 milioni di euro raccolti in quattro giorni. A dominare la classifica è Un mondo a parte, che tiene benissimo dopo essere volato in testa a Pasqua e perde solo il 27%, raccogliendo altri 1.3 milioni di euro, per un totale di 4.5 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo Kung Fu Panda 4, con 880 mila euro e un totale di 9.6 milioni di euro: a breve supererà i dieci milioni di euro, e potrebbe puntare ai 12.5 milioni che incassò il secondo film a fine corsa.

Terza posizione per Godzilla e Kong – Il nuovo impero, con 615 mila euro e un totale di 3.2 milioni di euro: nonostante il calo, è comunque un ottimo risultato per il franchise.

La prima nuova uscita della settimana debutta al quarto posto: è Omen – L’origine del presagio, che incassa solo 367 mila euro, un esordio non soddisfacente lontano da quello di altri horror. Chiude la top-five Zamora, che apre con 226 mila euro, mentre al sesto posto apre Monkey Man, con soli 157 mila euro in poco meno di 250 cinema.

Da notare all’ottavo posto che Dune – Parte Due sfiora i 10 milioni di euro, traguardo che verrà raggiunto a breve. Infine al nono posto apre Tatami, con 100 mila euro.

INCASSI ITALIA 4-7 APRILE 2024

Un Mondo a Parte: € 1.309.537; totale € 4.498.128 Kung Fu Panda 4: € 880.255; totale € 9.610.253 Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero: € 615.824; totale € 3.231.752 Omen – L’Origine del Presagio: € 367.691; totale € 367.691 Zamora: € 226.308; totale € 226.308 Monkey Man: € 157.120; totale € 157.120 Priscilla: € 128.290; totale € 702.752 Dune – Parte 2: € 116.363; totale € 9.885.379 Tatami: € 100.965; totale € 138.082 La Zona di Interesse: € 54.939; totale € 4.513.371

Fonte: Cinetel

