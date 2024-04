Calano gli incassi al box-office americano, con le due nuove uscite principali del weekend che non riescono a scalzare dalla prima posizione Godzilla e Kong: il nuovo impero. Il film della Warner Bros. raccoglie così altri 31.7 milioni di dollari, portandosi a 135 milioni di dollari complessivi negli USA. Dimezzati gli incassi internazionali, con un secondo weekend da quasi 60 milioni di dollari e un totale globale di 350 milioni di dollari: è già il quarto film del franchise in tutto il mondo, e potrebbe puntare ai 550 milioni complessivi. Ricordiamo che ne è costati meno di 150.

Apre al secondo posto Monkey Man: il debutto dietro la macchina da presa di Dev Patel raccoglie 10.1 milioni di dollari, mostrandosi piuttosto frontloaded nei primi giorni del weekend. Inizialmente venduto a Netflix, è stato ripreso dalla Universal per lanciarlo al cinema pagando una decina di milioni di dollari. Il lancio globale corrisponde a circa 35 milioni di dollari: ci si aspettava di più, ma comunque non sarà un flop.

Terzo posto per Ghostbusters: Minaccia Glaciale, con 9 milioni di dollari e un totale di quasi 89 milioni di dollari. Il film sta faticando a raggiungere i 100 milioni, mentre in tutto il mondo ne ha raccolti solo 138 (ma deve uscire ancora in molti mercati).

Apre al quarto posto Omen – L’origine del presagio, con soli 8.3 milioni di dollari. Costato 32 milioni di dollari, ne ha invassati finora 17 in tutto il mondo.

Chiude la top-five Kung Fu Panda 4, con 7.2 milioni di dollari e un totale di 166 milioni di dollari, che diventano ben 410 in tutto il mondo. Segue Dune: Parte Due, che sale a 264 milioni di dollari negli USA e 660 in tutto il mondo. Settima e ottava posizione per due nuove uscite minori: Someone Like You, con 3 milioni di dollari, e Wicked Little Letters con 1.5 milioni.

INCASSI USA 5-7 APRILE 2024

Godzilla x Kong: The New Empire: $31,700,000; totale $135,037,630 Monkey Man: $10,100,000; totale $10,100,000 Ghostbusters: Frozen Empire: $9,000,000; totale $88,863,665 The First Omen: $8,363,000; totale $8,363,000 Kung Fu Panda 4: $7,850,000; totale $166,057,090 Dune: Part Two: $7,200,000; totale $264,858,587 Someone Like You: $3,002,382; totale $3,002,382 Wicked Little Letters: $1,557,234; totale $1,652,902 Arthur the King: $1,540,000; totale $22,205,856 Immaculate: $1,405,000; totale $14,146,129

Fonte: BOM

