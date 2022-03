Per il terzo weekend consecutivodomina gli incassi in Italia: il cinecomic distacca tutte le nuove uscite e si mantiene al primo posto con un milione di euro. Complessivamente, ha raccolto 8.4 miloni di euro, e oggi supereràdiventando il secondo maggiore incasso dall’inizio della pandemia dopo i 24 milioni di. Ovviamente il prossimo traguardo da raggiungere saranno i 10 milioni di euro – anche in questo caso, sarebbe il secondo film a farlo in più di due anni.

Seconda posizione nel weekend per Corro da te: il film di Riccardo Milani debutta con 674 mila euro in quattro giorni e sale a 689 mila euro grazie alle anteprime. Apre al terzo posto Licorice Pizza, con 435 mila euro in quattro giorni. Al quarto posto fa il suo debutto Moonfall: il blockbuster replica gli scarsi risultati internazionali e incassa solo 275 mila euro.

Chiude la top-five Uncharted, che incassa 212 mila euro e sale così a 5.9 milioni di euro complessivi. Apre al sesto posto l’ultima nuova uscita della top-ten, il film d’animazione Belle, che incassa 140 mila euro.

INCASSI ITALIA 17-20 / 3 / 2022

THE BATMAN – € 1.040.185 / € 8.395.589 CORRO DA TE – € 674.989 / € 689.287 LICORICE PIZZA – € 435.321 / € 435.321 MOONFALL – € 275.732 / € 275.732 UNCHARTED – € 212.986 / € 5.891.677 BELLE – € 140.969 / € 140.969 ASSASSINIO SUL NILO – € 110.426 / € 5.371.501 TROPPO CATTIVI – € 106.076 / € 106.076 BELFAST – € 100.695 / € 1.410.394 C’ERA UNA VOLTA IL CRIMINE – € 95.540 / € 451.782

Fonte: Cinetel